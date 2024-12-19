«دبليو إيه أي إس إل» العالمية تطلق أول مركز لإدارة العمليات التنبؤية بتقنية التوأم الرقمي

أعلنت شركة «دبليو إيه أي إس إل» العالمية عن إطلاق المركز الرقمي لإدارة عمليات بتقنية التوأم الرقمي في مطار راجيف غاندي الدولي بمدينة حيدر أباد بجمهورية الهند. عن إطلاق مركزها التكاملي لإدارة العمليات التنبؤية. يُعد هذا الحل المبتكر نقلة نوعية في إدارة عمليات المطارات، ويعزز مكانة الشركة كرائدة في تقديم تقنيات متطورة لقطاع الطيران على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

وتمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها كرائدة في مجال حلول الطيران الرقمية من خلال تنفيذ وتطبيق هذه التقنية المتطورة في مطار حيدر آباد الدولي، الذي يُعد أول مركز متكامل في الهند يعمل بتقنية التوأم الرقمي. تعمل هذه التقنية في جميع النواحي والمراحل التشغيلية في المطار بما في ذلك المحطات، والقطاعات الجوية، والبرية، مع تكامل أكثر من 40 وحدة، ومتابعة أكثر من 100 مؤشر أداء رئيسي. ويمكن لهذا النظام إدارة وتسهيل إجراءات السفر لأكثر من 40 مليون مسافر سنوياً.

وتتوافق توجهات الشركة وتطلعاتها مع رؤية دولة الإمارات والتي تعد مطاراتها من أكثر المطارات ازدحاماً على مدار العام على مستوى العالم وتتوافق الرؤى بين الجانبين لإيجاد حلول لتعزيز كفاءة العمليات في المطارات والمساهمة في استمرار ريادة الإمارات لقطاع الطيران وتطوير العمليات المرتبطة بالمطارات مثل قطاع المدن الذكية والرعاية الصحية وغيرها.

وتمثل عملية الإطلاق نقلة نوعية في مجال إدارة عمليات المطارات، حيث يتيح رؤى تنبؤية ووصفية ومحاكاة متقدمة وتقديم رؤية شاملة تغطي كافة مكونات النظام البيئي للمطار. ويعتمد هذا الحل المبتكر على تقنيات حديثة من الجيل الجديد، تشمل التوأم الرقمي، الحوسبة السحابية، وتقنيات رؤية الحاسوب، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، إضافة إلى الفيديو وتحليل البيانات، مما يعزز كفاءة للعمليات ويحقق تجربة أفضل للمسافرين.

قامت شركة (دبليو إيه أي إس إل) بعمل شراكة استراتيجية مع شركة كلاودسبوت للاستفادة من تقنيات إنترنت الأشياء الخاصة بها وفي الآونة الأخيرة قامت الشركة بالتعاون مع شركة «إيه دبليو إس» وتم الإعلان عن هذا التعاون من خلال بيانات صحفية ليتم تطبيقه على نطاق أوسع مع عملاء المطارات وقطاع النقل على مستوى العالم وتم الإعلان عنه في المؤتمر العالمي «ري انفيرت» والذي أقيم في مدينة لاس فيجاس الأمريكية بهدف تطوير هذا الحل.

وقال ريشي ميهتا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «دبليو إيه أى إس إل»: «إننا في الشركة نضع معايير جديدة للمطارات على مستوى العالم. نحن لا نكتفي بالابتكار فحسب، بل نتجاوز حدود الممكن. ففي العصر الرقمي، يكمن التأثير التحويلي ليس فقط في التكنولوجيا ذاتها، بل في تطبيقها الجريء والاستراتيجي لمواجهة التحديات التشغيلية المعقدة».

ومن جانبه أشار برثام كاميتش الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة «دبليو إيه أى إس إل»: «نسعى إلى تغيير المفاهيم الخاطئة وإضافة قيمة حقيقية وقابلة للقياس وفهم عائد الاستثمار لمشغلي المطارات والمديرين التنفيذيين الذين يمرون بمراحل مختلفة من استراتيجية إدارة مركز العمليات التنبؤية.

ويعد مركز الشركة الرقمي لإدارة العمليات التنبؤية من أوائل الحلول التي تتبنى مفهوم الإدارة الشاملة للمطارات، وعمليات التشغيل التشاركية وتقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لتحفيز التحول الرقمي الشامل للعمليات. يمثل هذا الإنجاز تأكيداً على التزام الشركة بأن تكون الشريك المفضل للتحول الرقمي والابتكار في المطارات وقطاع الطيران والنقل العالمي بشكل عام».