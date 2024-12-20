إضراب آلاف من عمال «أمازون» قبل موسم العطلات

بدأ الآلاف من عمال «أمازون» إضراباً عن العمل، الخميس، اعتراضاً على مماطلة الشركة بشأن التفاوض على الأجور وشروط التعاقدات، وذلك قبل أيام قليلة على انطلاق موسم أعياد رأس السنة الميلادية.

ومن المقرر أن يشمل الإضراب عمال ست منشآت تابعة للشركة المتخصصة في التجارة الإلكترونية، موزعة بين أربع ولايات أمريكية.

ينتمي العمال المضربون عن العمل للاتحاد العالمي لسائقي الشاحنات، والذي يقول إنه يمثل قرابة 10 آلاف عامل في 10 منشآت تابعة لـ «أمازون»، أي نسبة ضئيلة للغاية من الأيدي العاملة في الشركة التي توظف 1.5 مليون شخص.

قال اتحاد عمال سائقي الشاحنات في بيان، إن العمال قرروا الإضراب عن العمل بعد تجاهل «أمازون» الموعد النهائي، الذي حدده في 15 ديسمبر الجاري للتفاوض بشأن التعاقدات، وفق ما نقلت وكالة «أسوشيتد برس».

ومن جانبها ذكرت «أمازون» أنها لا تتوقع تأثر أعمالها بالإضراب، الذي وصفه الاتحاد العمالي بالأكبر في تاريخ الشركة.