ترامب يتراجع عن فرض رسوم 20% على السفن في «هرمز»

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن نيته فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، بعدما كان قرر ذلك، الاثنين، على أن يستعيض عنه باتفاقات تجارية.

وقال ترامب إن قراره المفاجئ بإلغاء الرسوم، التي اعتزم فرضها على خلفية تجدد المواجهات مع إيران بشأن هذا الممر المائي الحيوي، جاء «استناداً إلى محادثات مثمرة للغاية مع قادة في الشرق الأوسط».

وكتب ترامب على موقع تروث سوشيال: «قررت استبدال رسوم استرداد الولايات المتحدة البالغة 20% باتفاقات تجارية واستثمارية ستبرمها دول الخليج مع الولايات المتحدة».

وأكد الرئيس الأمريكي أنه سيُبقي على «حصار كامل» للسفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو الآتية منها، لكن حصراً السفن التي تبحر من تلك الموانئ وإليها، أو التي تنقل أي شحنات مرتبطة بإيران.

⁠وقال ‌ترامب إنه يعتقد أنه لا ‌ينبغي ⁠لأحد فرض رسوم على عبور ‌مضيق ‌هرمز.

وكان ترامب أعلن الاثنين، أن واشنطن باتت «حارسة مضيق هرمز»، وأنها ستفرض رسوماً مرتفعة على حركة الملاحة لتعويض الولايات المتحدة عن تكاليف حماية هذا الممر الرئيسي للنفط والغاز.

وكان مسؤولون في إدارة ترامب قد شككوا سابقاً في جدوى وشرعية فرض رسوم في الممرات المائية الدولية.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو الشهر الماضي: "إنه ممر مائي دولي. لا يحق لأي دولة فرض رسوم أو ضرائب على ممر مائي دولي. هذا ما ينص عليه القانون الدولي".