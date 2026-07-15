التوترات تضع النفط عند قمة 4 أسابيع

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي للتسليم في سبتمبر بنسبة 2.09% مسجلاً 85 دولاراً للبرميل. وكان برنت قد سجل ارتفاعاً بنسبة 15%، خلال أقل من يومين، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في أغسطس بنسبة 1.78% بعد أن استهل التداولات على على ارتفاع بنسبة 3.34%.
وأضافت: «ما نعتقده هو أن ذروة التصعيد انقضت، لكن هناك احتمالات ارتفاع لأسعار النفط إذا استمرت هذه الاضطرابات، ما سيبقي الأسعار في نطاق 85 إلى 90 دولاراً. وأظهرت بيانات الشحن انخفاض عدد الناقلات العابرة لمضيق هرمز خلال اليوم الماضي إلى أدنى مستوى في شهرين».
وذكر المحلل جيوفاني ستونوفو لدى يو.بي.إس: «سيظل التركيز منصباً على عدد الناقلات الداخلة للمضيق لأن انخفاض العدد قد يؤثر على الإنتاج، وبالتالي نرى حالياً علاوة مخاطر، لكن هناك أيضاً مخاطر اضطرابات تدعم الأسعار. ومع عودة احتمال تعطل طويل الأمد للإمدادات، توقع محللون أن تسعى دول للتوصل إلى سبل لتجاوز المضيق كلياً وبصورة دائمة».