التوترات تضع النفط عند قمة 4 أسابيع

واصلت أسعار النفط ارتفاعها منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لفرض رسوم شحن في مضيق هرمز، وإعادة فرض حصار على الموانئ الإيرانية، ما أثار مخاوف بشأن احتمال حدوث اضطرابات في إمدادات النفط الخام العالمية، واضعة الأسعار عند قمة 4 أسابيع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي للتسليم في سبتمبر بنسبة 2.09% مسجلاً 85 دولاراً للبرميل. وكان برنت قد سجل ارتفاعاً بنسبة 15%، خلال أقل من يومين، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في أغسطس بنسبة 1.78% بعد أن استهل التداولات على على ارتفاع بنسبة 3.34%.

وقالت سوني كوماري المحللة لدى «إيه. إن زد»: «رغم توقيع مذكرة التفاهم والتوصل إلى ‌اتفاق، لم يدم ذلك حتى بضعة أسابيع. وهذا ‌هو مصدر القلق الذي تحاول السوق أخذه في الحسبان في الوقت ‌الحالي».

وأضافت: «ما نعتقده هو أن ذروة ‌التصعيد انقضت، لكن هناك احتمالات ارتفاع لأسعار النفط إذا استمرت هذه الاضطرابات، ما سيبقي الأسعار في ​نطاق 85 إلى ‌90 دولاراً. وأظهرت بيانات الشحن انخفاض عدد الناقلات العابرة لمضيق هرمز خلال اليوم الماضي إلى أدنى مستوى في شهرين».

وقال محللو شركة جيلبر آند أسوشيتس في مذكرة إن إقدام الرئيس ترامب على إعادة فرض القيود على حركة الملاحة البحرية الإيرانية، إلى جانب الهجمات الانتقامية والانخفاض الحاد في مرور السفن عبر المضيق، يؤدي إلى تفاقم المخاوف بشأن توفر الإمدادات على المدى القريب.

وذكر المحلل جيوفاني ستونوفو لدى ⁠يو.بي.إس: «سيظل التركيز منصباً على عدد الناقلات الداخلة للمضيق لأن انخفاض العدد قد يؤثر على الإنتاج، وبالتالي نرى حالياً علاوة مخاطر، لكن هناك أيضاً مخاطر اضطرابات تدعم الأسعار. ومع عودة احتمال تعطل طويل الأمد للإمدادات، توقع محللون أن تسعى دول للتوصل إلى سبل لتجاوز المضيق كلياً وبصورة دائمة».