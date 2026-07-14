الكويت تطلق الإقامة الذهبية.. ورئيس «لولو» العالمية أول مستفيد

سلّمت الكويت، اليوم الثلاثاء، أول إقامة ذهبية لمدة 15 عاماً لرئيس مجلس إدارة مجموعة «لولو» العالمية يوسف علي موسليام، في خطوة تأتي ضمن منظومة الإقامة الذهبية الجديدة التي اعتمدتها الدولة بهدف دعم الاقتصاد الوطني واستقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال النوعية.

وقام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بتسليم الإقامة الذهبية، مؤكداً أن إطلاق المنظومة يمثل خطوة استراتيجية ضمن مسار تطوير نظام الإقامة في الكويت، وتعزيز البيئة الاستثمارية بما يتماشى مع الخطط التنموية والرؤية المستقبلية للدولة.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية إن منح الإقامة الذهبية يأتي في إطار توجه حكومي لتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للاستثمار، وتعزيز الثقة بالمنظومة الإدارية والتشريعية، بما يسهم في دعم الاقتصاد وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة.

وأوضح الشيخ فهد يوسف أن وزارة الداخلية، بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار والهيئة العامة للمعلومات المدنية، عملت على إعداد منظومة متكاملة للإقامة الذهبية وفق معايير واضحة تواكب أفضل الممارسات الدولية، مع تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات والحفاظ على الأطر القانونية والتنظيمية.

وأكد أن الكويت حريصة على تطوير خدماتها وتقديم تسهيلات نوعية للمستثمرين، بما يعزز جاذبية الدولة الاقتصادية ويرسخ مكانتها وجهة مستقرة للأعمال والاستثمار في المنطقة.

وتعكس الخطوة توجه الكويت نحو استقطاب الكفاءات والمستثمرين وأصحاب المشاريع الكبرى، من خلال توفير مزايا إقامة طويلة الأجل تمنح المستثمرين مزيداً من الاستقرار والقدرة على التخطيط والتوسع في السوق الكويتية.

وتعد مجموعة «لولو» العالمية، التي يرأسها يوسف علي، من أبرز مجموعات التجزئة في المنطقة، وتمتلك حضوراً واسعاً في عدد من الأسواق العالمية، مع استثمارات في قطاعات التجزئة والتجارة والخدمات.