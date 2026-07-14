أرباح ربُعية قوية تفوق التوقعات لكبرى البنوك الأمريكية

- جي بي مورجان 21.2 مليار دولار

- بنك أوف أمريكا 9.1 مليارات دولار

- جولدمان ساكس 6.6 مليارات دولار

- ويلز فارغو 6.4 مليارات دولار

نجحت كبرى البنوك الأمريكية في تسجيل أرباح قوية عن الربع الثاني من العام الجاري، على الرغم من التقلبات الحادة في الأسواق العالمية والناجمة عن التوترات في منطقة الشرق الأوسط واضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، والتي دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية.

فقد حقق بنك "جي بي مورجان تشيس" أرباحاً فصلية قياسية خلال الربع الثاني 2026 مدعوماً بانتعاش قوي في نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية وقفزة في إيرادات التداول، مستفيداً من موجة الاكتتابات الكبرى وتقلبات الأسواق العالمية.

وسجل البنك أرباحاً بلغت 21.2 مليار دولار، أو 7.70 دولارات للسهم، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، مقارنة مع 14.99 مليار دولار، أو 5.24 دولارات للسهم، قبل عام. كما دعمت النتائج مكاسب استثنائية بقيمة 4.6 مليارات دولار مرتبطة بحصة البنك في شركة "فيزا"، إضافة إلى مكاسب أخرى بلغت مليار دولار من بعض الاستثمارات في الأسهم.

وارتفعت الإيرادات عبر جميع وحدات أعمال البنك، مدفوعة بانتعاش سوق الاكتتابات العامة الأميركية، بقيادة طرح شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك، والذي عُدّ أكبر إدراج في التاريخ، وكان "جيه بي مورغان" من بين أبرز البنوك التي تولت إدارة الطرح.

كذلك أعلن "بنك أوف أميركا" نتائجه المالية للربع الثاني محققاً أرباحاً وإيرادات فاقت توقعات محللي «وول ستريت». وقفز صافي الربح إلى 9.1 مليارات دولار بنمو 26% على أساس سنوي. وسجلت ربحية السهم 1.21 دولار متجاوزة توقعات المحللين، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 15% لتصل إلى 31.7 مليار دولار.

وبلغت إيرادات البنك 31.7 مليار دولار، متجاوزة توقعات السوق التي أشارت إلى 30.72 مليار دولار.

وسجل بنك "جولدمان ساكس" ارتفاعاً حاداً في أرباحه خلال الربع الثاني من العام، مدعوماً بانتعاش نشاط الصفقات والاستشارات المالية وقفزة قياسية في إيرادات تداول الأسهم، مع استفادة الأسواق من تقلبات واسعة غذتها الحرب في الشرق الأوسط وتزايد الرهانات على الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت أرباح البنك إلى 6.63 مليارات دولار، أو 20.98 دولار للسهم، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، مقارنة مع 3.72 مليار دولار، أو 10.91 دولار للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلن بنك «ويلز فارغو» كذلك نتائجه المالية للربع الثاني مسجلاً أرباحاً وإيرادات جاءت أعلى من توقعات محللي وول ستريت، حيث سجل أرباحاً صافية بقيمة 6.4 مليارات دولار. وبلغت ربحية السهم لدى البنك دولارين خلال الربع الثاني، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 1.72 دولار للسهم، وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة «إل إس إي جي». كما سجل البنك إيرادات بقيمة 22.62 مليار دولار، مقارنة بتوقعات بلغت 21.84 مليار دولار.