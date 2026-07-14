أسعار النفط تقفز 15 %.. وبرنت يحوم قرب 90 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لفرض رسوم شحن في مضيق هرمز، وإعادة فرض حصار على الموانئ الإيرانية، ما أثار مخاوف بشأن احتمال حدوث اضطرابات في إمدادات النفط الخام العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي للتسليم في سبتمبر بنسبة 15 %، خلال أقل من يومين فقط، بعدما ارتفعت خلال تداولات الثلاثاء بنسبة 4.45 %، لتصل إلى 87.01 دولاراً، مواصلةً مكاسبها، بعد ارتفاعها بنسبة 9.6 % في الجلسة السابقة.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في أغسطس بنسبة 3.34 %، لتصل إلى 80.75 دولاراً للبرميل خلال التداولات. قال ترامب، إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً على السفن التي تعبر مضيق هرمز، بنسبة 20 % على جميع البضائع المشحونة، وذلك بعد أن وصف الولايات المتحدة بأنها «حامية» طريق عبور النفط الحيوي.