إيلون ماسك يخسر 45 مليار دولار.. وسهم «سبيس إكس» يهوي 38 %

تراجعت ثروة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك دون 900 مليار دولار، مع استمرار هبوط سهم شركة «سبيس إكس» SpaceX، واقترابه من سعر الطرح العام الأولي، رغم استمرار رهانات وول ستريت على مستقبل الشركة وتوقعاتها بارتفاع قيمتها السوقية على المدى الطويل.

وهبطت ثروة ماسك لتتراجع دون مستوى 900 مليار دولار، وذلك على خلفية تراجع أسهم شركة صناعة الصواريخ «سبيس إكس» بنسبة 4.25 %، لتصل إلى 139.14 دولاراً، مقتربة من سعر طرحها العام الأولي البالغ 135 دولاراً، بحسب «فوربس».

وأدت هذه الخسائر، إلى جانب تراجع سهم شركة «تسلا» بأكثر من 3 %، إلى محو ما يقارب 45.7 مليار دولار من ثروة ماسك، لتستقر عند 871.6 مليار دولار، رغم احتفاظه بصدارة قائمة أثرياء العالم.

وكانت ثروة ماسك قد بلغت أعلى مستوى لها عند 1.45 تريليون دولار في 16 يونيو 2026، عندما تجاوز سهم سبيس إكس مستوى 225 دولاراً، قبل أن يفقد أكثر من 38 % من قيمته منذ ذلك الحين.

وشهدت قائمة أثرياء العالم تغيرات لافتة بعد موجة هبوط حادة في أسهم شركات التكنولوجيا، حيث تراجع الملياردير الأمريكي «لاري إليسون» إلى المركز الثامن عالمياً، بعد خسائر كبيرة في سهم «أوراكل»، بينما تقلصت ثروة إيلون ماسك بنحو 46 مليار دولار في جلسة واحدة، رغم احتفاظه بصدارة القائمة.

وانخفض سهم «أوراكل» بأكثر من 6 % خلال تعاملات الاثنين، ليصل إلى 131.54 دولاراً، ليواصل بذلك هبوطه الحاد، الذي بلغت نسبته 47 % منذ سجل 250 دولاراً في الأول من يونيو الماضي.

وتسبب هذا التراجع في تقلص ثروة إليسون – الذي يمتلك نحو 40 % من أسهم الشركة – بمقدار 8 مليارات دولار في يوم واحد لتستقر عند 175.2 مليار دولار، مقارنة بذروتها، التي تجاوزت 300 مليار دولار مطلع يونيو حين كان يحتل المرتبة الثانية عالمياً خلف الملياردير إيلون ماسك.