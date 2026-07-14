إريكسون تسجل تراجعاً في أرباح الربع الثاني مع انخفاض المبيعات

أعلنت شركة إريكسون السويدية، الثلاثاء، تراجع أرباحها خلال الربع الثاني من عام 2026، متأثرة بانخفاض المبيعات، في وقت حذرت فيه من ضغوط متوقعة على هوامش الربح في قطاع الشبكات خلال الربع الثالث مع تسارع تنفيذ مشاريع نشر شبكات الاتصالات.

وقالت الشركة، في بيان، إن صافي الدخل انخفض بنسبة 12% على أساس سنوي إلى 4.08 مليار كرونة سويدية (نحو 420 مليون دولار)، مقارنة مع 4.63 مليار كرونة في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تراجع ربح السهم إلى 1.22 كرونة مقابل 1.37 كرونة قبل عام.

كما انخفضت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 7% لتصل إلى 6.88 مليار كرونة، بينما تراجع هامش الأرباح المعدل بشكل طفيف إلى 13.1% مقارنة مع 13.2% في الربع الثاني من العام الماضي.

وسجلت الشركة انخفاضاً في صافي المبيعات بنسبة 6% ليبلغ 52.69 مليار كرونة، مقابل 56.13 مليار كرونة خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وتوقعت إريكسون أن تواجه هوامش الربح الإجمالية المعدلة في قطاع الشبكات ضغوطاً خلال الربع الثالث، نتيجة زيادة أحجام مشاريع نشر الشبكات، رغم استمرار الطلب على تحديث البنية التحتية لشبكات الاتصالات وتقنيات الجيل الخامس في عدد من الأسواق العالمية.