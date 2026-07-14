سامسونغ تنتزع الصدارة من آبل في سوق الهواتف الذكية العالمية

استعادت شركة سامسونغ للإلكترونيات الصدارة في سوق الهواتف الذكية العالمية خلال الربع الثاني من عام 2026، متجاوزة منافستها الأمريكية شركة "آبل"، وفقا لما أظهرته بيانات صناعية اليوم الثلاثاء.

ووفقا لشركة "كاونتربوينت ريسيرش" لأبحاث السوق والاستشارات، استحوذت "سامسونغ على 24% من شحنات الهواتف الذكية العالمية خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، فيما احتلت "آبل" المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت 20%، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وخلال الربع الأول من عام 2026، تصدرت "آبل" سوق الهواتف الذكية العالمية بحصة بلغت 21%، متقدمة على "سامسونغ" التي بلغت حصتها 20%، وفقا لشركة أبحاث السوق.

وعزت "كاونتربوينت" الأداء القوي لـ "سامسونغ" في الربع الثاني إلى المبيعات القوية لسلسلة "جالاكسي إس 26"، والزيادات الطفيفة نسبيا في الأسعار في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الهند والشرق الأوسط، والحملات الترويجية المكثفة.

على الرغم من الأداء القوي لشركة " سامسونغ"، شهد سوق الهواتف الذكية العالمي انكماشا حادا في الربع الثاني بسبب النقص المستمر في إمدادات رقائق الذاكرة.

وقالت شركة "كاونتربوينت" إن شحنات الهواتف الذكية العالمية انخفضت بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق، مسجلة أضعف أداء في الربع الثاني منذ عام 2013.