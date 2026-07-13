استردادات الرسوم الجمركية ترفع عجز الموازنة الأمريكية إلى 1.37 تريليون دولار





اتسع عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2026، وسط موجة استردادات الرسوم الجمركية التي ألغتها المحكمة العليا في فبراير الماضي، وتزايد أعباء خدمة الدين العام.

وأظهرت بيانات صدرت اليوم الاثنين عن وزارة الخزانة تسجيل الموازنة الفيدرالية عجزاً قدره 120.3 مليار دولار في يونيو وحده، ويقارن ذلك بفائض قدره 27 مليار دولار في الشهر المناظر من العام الماضي.

وأدى ذلك إلى ارتفاع العجز التراكمي في موازنة العام المالي 2026 بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 1.37 تريليون دولار.

وردت وزارة الخزانة 49 مليار دولار من الرسوم الجمركية الملغاة خلال الشهر الماضي، في حين يبلغ الإجمالي المُقدّر الذي يتعين رده بعد حكم المحكمة العليا حوالي 166 مليار دولار.

وواصلت تكلفة خدمة الدين الضغط على الموازنة الأمريكية، إذ بلغ صافي مدفوعات الفائدة 104 مليارات دولار في يونيو، و827 مليار دولار منذ بداية السنة المالية، فيما استمرت نفقات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية في الارتفاع.