عوائد السندات العالمية ترتفع مع تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني

ارتفعت عوائد السندات في عدد من أكبر اقتصادات العالم خلال تعاملات الإثنين، مدفوعة بصعود أسعار النفط في ظل تجدد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي المملكة المتحدة، يرى المستثمرون احتمالاً أقرب لليقين لرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر، بعدما كانت الأسواق تتوقع هذه الخطوة في ديسمبر حتى نهاية الأسبوع الماضي.

أما في اليابان، فجاء ارتفاع تكاليف الاقتراض مع تقييم الأسواق لاحتمالات تعديل استراتيجية استثمار صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي "جي بي آي إف" بتوجيهات من طوكيو لزيادة تعرضه للأصول المالية المحلية.

وعلى صعيد منطقة اليورو، تعرضت أسواق السندات لضغوط إضافية جراء تحذير وكالة "موديز" من أن التراجع التدريجي للدور الأمريكي في الشؤون الأمنية الأوروبية يُعد عاملاً سلبياً للتصنيفات الائتمانية السيادية لدول القارة العجوز، بسبب ارتفاع الإنفاق الدفاعي الذي ستتحمله.