التصعيد العسكري يقفز بالنفط 4.5 %

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4.5% في مستهل تعاملات الأسبوع، بعدما أثار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران مخاوف متزايدة بشأن أمن إمدادات الطاقة.

وصعد خام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 4.5% إلى 79.52 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 4.58% إلى 74.66 دولاراً للبرميل.

وجاءت المكاسب بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد أهداف داخل إيران، قالت إنها تستهدف تقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.

وأدى تصاعد المواجهة العسكرية إلى زيادة الضغوط على أسواق الطاقة، وسط ترقب المستثمرين لاحتمالات اتساع رقعة الصراع وتأثيره في إمدادات النفط العالمية.

وقال محللو بنك «إيه.إن.زد»: تتوخى شركات الشحن الحذر، ‌وتباطأت حركة السفن في ظل تزايد المخاوف الأمنية. وأظهرت بيانات أن حركة ‌السفن عبر المضيق انخفضت الأحد إلى أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع.

وقدر بنك جولدمان ساكس أن توسيع ​سعة خطوط الأنابيب ⁠في الشرق الأوسط يمكن أن ⁠يحمي أكثر من 60% من صادرات النفط الخليجية بمستويات ما قبل الحرب من أي اضطرابات مستقبلية في مضيق هرمز بحلول نهاية 2028.

وتفترض التوقعات الأساسية للبنك أن سعة خطوط الأنابيب ⁠التي تتجنب مضيق هرمز سترتفع 3.8 ملايين برميل يومياً بحلول نهاية 2027 و7.3 ملايين برميل يومياً بشكل تراكمي بحلول نهاية 2028، ما يرفع إجمالي السعة الفعلية إلى أكثر من 14 مليون برميل يومياً بحلول نهاية عام 2028.