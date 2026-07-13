النفط يقفز 5% بعد إعادة ترامب الحصار على إيران

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين عقب تصريحات ترامب بعودة الحصار على إيران، في الوقت الذي تبادلت فيه الولايات المتحدة وإيران القصف الجوي القصف الجوي.

كما تراجعت الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات على خلفية انخفاض أسهم شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات المستفيدة من ازدهار الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 3.2% إلى 78.46 دولارا للبرميل بعد إعلان كل من الولايات المتحدة وإيران السيطرة على مضيق هرمز في الخليج والذي تمر منه عادة نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية. وأدى تجدد القتال بين البلدين إلى توقف عبور ناقلات النفط من المضيق مما دفع أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع خلال الأيام الأخيرة.

وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.2% بعد تحقيق مكاسب خلال 4 أسابيع من الأسابيع الخمسة الماضية، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 127 نقطة بنسبة 0.2% بحلول الساعة التاسعة و35 دقيقة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.7%.

وتراجعت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، بشدة ومنها سهم مايكرون تكنولوجي، الذي انخفض بنسبة 6.1%، في حين حقق مكاسب إجمالية منذ بداية العام الحالي بنسبة 243.1% تقريبا. ويعود هذا الارتفاع إلى الأرباح الحقيقية، حيث أدى التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب على رقائق ذاكرة الكمبيوتر وغيرها من المكونات.

في الوقت نفسه تتزايد المخاوف من أن تكون أسعار أسهم شركات التكنولوجيا قد ارتفعت بشكل مبالغ فيه، وأن هذا الطلب على منتجاتها قد لا يكون مستداما إذا لم يحقق الذكاء الاصطناعي العوائد والإنتاجية المتوقعة.

بدأت خسائر أسواق الأسهم اليوم في آسيا، حيث انخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 8.9%، مع الانخفاض الحاد بنسبة 15.4% لسهم شركة إس.كيه هاينكس الكورية الجنوبية للرقائق وهو أسوأ انخفاض يومي له منذ بدء تداول السهم عام 1997.

كانت الشركة الكورية الجنوبية قد طرحت أسهمها للتداول في الولايات المتحدة يوم الجمعة، وجمعت ما يقارب 26.5 مليار دولار من هذا الطرح، في حين ارتفع السهم بنسبة 13.1% في أول أيام تداوله في البورصة الأمريكية لكنه تراجع بنسبة 7.6% في بداية تعاملات اليوم.