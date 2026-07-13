75 مليار دولار إيرادات TSMC في النصف الأول بارتفاع 36%

قفزت إيرادات شركة تايوان لأشباه الموصلات TSMC بنحو 35.6% في النصف الأول من 2026 على أساس سنوي.

وبحسب ما أعلنته الشركة، الاثنين، الثالث عشر من يوليو، بلغت الإيرادات مستويات 2.4 تريليون دولار تايواني (74.99 مليار دولار) في أول 6 أشهر من العام الجاري.

وخلال شهر يونيو، قفزت الإيرادات بنحو 67.9% على أساس سنوي، وبنسبة 6.2% على أساس شهري إلى 442.68 مليار دولار تايواني.

أما على مدار الربع الثاني من 2026، سجلت إيرادات TSMC مستويات 1.27 تريليون دولار تايواني، وهو مستوى أعلى من التوقعات البالغة 1.26 تريليون دولار.

من جانبه، قال المحلل في SemiAnalysis سرافان كوندوجالا، إن نتائج TSMC جاءت «قوية للغاية»، مشيراً إلى إيرادات الشركة في الربع الثاني تجاوزت توقعاتها المرتفعة البالغة 40.2 مليار دولار.

وأضاف: لا يزال موقف الطلب والعرض في مجال الذكاء الاصطناعي ضيقاً للغاية، كما أن الطاقة الإنتاجية لدى TSMC لعقدة التصنيع N3 محجوزة بالكامل، وهي التقنية التي تستهدفها جميع الشركات الرائدة في إنتاج معالجات الرسومات (GPU) والمعالجات المركزية (CPU) الخاصة بالذكاء الاصطناعي هذا العام.

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق من العام الجاري أنها تتوقع نمو إيراداتها المقومة بالدولار بنحو 30% في العام الجاري، فيما تتوقع أن تتراوح النفقات ما بين 52 ملياراً و56 مليار دولار، إذ توسع طاقتها التصنيعية لتلبية الطلب الذي يقوده الذكاء الاصطناعي.

ويجري حالياً بناء أو الإعداد لبناء مصانع جديدة لتصنيع الرقائق في ولايات أريزونا بأمريكا واليابان وألمانيا، في خطوة تعكس حجم الطلب القوي من العملاء، إلى جانب جهود الحكومات لتعزيز تصنيع أشباه الموصلات محلياً.