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عدد الزوار الأجانب لليابان يتجاوز 33 مليون زائر خلال 11 شهراً

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وام

تجاوز عدد الزائرين الأجانب لليابان 33 مليون زائر خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، وفق تقديرات حكومية ظهرت أمس، مسجلا بذلك رقما قياسيا سنويا جديدا، مدفوعا بازدهار السياحة وضعف الين.

وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، أن إجمالي عدد السياح بلغ 33.379.900، متجاوزًا أعلى مستوى سابق للعام بأكمله وهو 31.88 مليون سائح في عام 2019، وفقًا لمنظمة السياحة الوطنية اليابانية.

وأضافت الوكالة أنه خلال شهر نوفمبر الماضي، ارتفع عدد الزوار الأجانب بنسبة 30.6% على أساس سنوي إلى 3.18 ملايين، فيما سجل كل شهر من هذا العام نمواً بنسبة 30% على الأقل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.