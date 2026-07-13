الاتحاد الأوروبي يوسع حقوق المسافرين جواً.. ومقاعد مجانية للأسر والحوامل

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسمياً على حزمة إصلاحات جديدة تمنح المسافرين جواً مزيداً من الحقوق، وتبسط إجراءات المطالبة بالتعويضات، وتفرض مزيداً من الشفافية على شركات الطيران ومنصات حجز الرحلات، على أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في منتصف عام 2027 بعد اعتمادها من البرلمان الأوروبي، بحسب «دويتشه فيله».

وتسري التعديلات على جميع الرحلات المغادرة من مطارات دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الرحلات القادمة إلى التكتل إذا كانت تديرها شركات طيران مقرها داخل الاتحاد، في خطوة تستهدف تعزيز حماية ملايين المسافرين وتحسين تجربة السفر الجوي.

ومن أبرز التغييرات الجديدة، منح الأطفال دون سن 14 عاماً الحق في الجلوس بجوار والديهم دون رسوم إضافية لحجز المقاعد، كما ستتمكن النساء الحوامل والأشخاص ذوو القدرة المحدودة على الحركة من الجلوس بجوار مرافق السفر دون تكاليف إضافية.

كما تلزم القواعد شركات الطيران بتصحيح الأخطاء الإملائية في أسماء الركاب على التذاكر مجاناً، وتوفير بطاقات صعود مطبوعة للمسافرين الذين يطلبونها بعد إتمام إجراءات التسجيل دون رسوم إضافية.

وفي إطار تعزيز الشفافية في الأسعار، ستُلزم شركات الطيران والوسطاء ومنصات الحجز بعرض الأسعار التي تشمل أمتعة المقصورة بشكل افتراضي، بما يسمح للمسافرين بمقارنة العروض بشكل أكثر وضوحاً وتجنب الرسوم الإضافية غير المتوقعة.

وتمنح الإصلاحات الجديدة مرونة أكبر لحاملي تذاكر الذهاب والعودة، إذ سيكون بإمكان المسافر استخدام رحلة العودة حتى في حال عدم السفر في رحلة الذهاب، دون فرض غرامات أو إلغاء تلقائي للحجز. كما سيحصل الركاب الذين يتم نقلهم إلى درجة سفر أدنى من الدرجة التي حجزوها على استرداد مالي تلقائي.

وفيما يتعلق بتأخر الرحلات أو إلغائها، أبقى الاتحاد الأوروبي القواعد الأساسية للتعويضات دون تغييرات كبيرة، إذ يظل المسافرون مؤهلين للحصول على تعويض عند تأخر الرحلة ثلاث ساعات أو أكثر إذا كان السبب يعود إلى شركة الطيران.

وتوضح اللوائح الجديدة الحالات التي لا تتحمل فيها شركات الطيران مسؤولية التأخير أو الإلغاء، مثل الحوادث الناتجة عن سلوك ركاب مشاغبين، أو الظروف الجوية القاسية، أو الكوارث الطبيعية، أو إضرابات موظفي المطارات والمناولة الأرضية.

وفي المقابل، ستصبح إجراءات المطالبة بالتعويض أكثر سهولة، حيث يتعين على شركات الطيران تزويد الركاب بمعلومات مكتوبة عن حقوقهم خلال 96 ساعة من انتهاء الرحلة، مع منح المسافرين مهلة تصل إلى تسعة أشهر لتقديم طلبات التعويض، بينما تلتزم الشركات بالرد على الطلبات خلال 30 يوماً، سواء بدفع التعويض أو توضيح أسباب الرفض.

استراحة

كما تحدد القواعد الجديدة حقوق المسافرين خلال فترات اضطراب الرحلات، بما في ذلك توفير استراحة بعد ساعتين من الانتظار، ووجبة بعد ثلاث ساعات، ثم وجبات إضافية كل خمس ساعات بحد أقصى ثلاث وجبات يومياً، إلى جانب توفير إقامة فندقية مجانية عند الحاجة وخدمات النقل من وإلى مكان الإقامة.

وتعكس الإصلاحات توجه الاتحاد الأوروبي نحو إعادة تنظيم العلاقة بين شركات الطيران والعملاء، عبر تحقيق توازن بين حماية حقوق الركاب والحفاظ على مرونة تشغيل القطاع.