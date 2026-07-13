هل يتباطأ الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي؟

إلا أن عودة التقلبات إلى أسهم القطاع أثارت تساؤلات بشأن ما إذا كانت تعكس مخاوف أوسع حول تباطؤ الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحسب شبكة «CNBC».
وقال بات غيلسنغر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنتل» والشريك العام حالياً في «بلايغراوند غلوبال»، إن الطلب على الذكاء الاصطناعي «يكاد يكون غير محدود».
مشيراً إلى أن توافر الطاقة يمثل «القيد الحقيقي الوحيد» أمام استمرار نموه. وأضاف أن القيمة الاقتصادية التي يمكن أن يوفرها الذكاء الاصطناعي مع زيادة قدراته هائلة، مؤكداً أن تأثيره يمتد إلى جميع القطاعات تقريباً.
أدت مجموعة من العوامل إلى زيادة التقلبات في أسهم شركات الرقائق الإلكترونية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي خلال الفترة الأخيرة، من بينها إعلان شركة «ميتا» اعتزامها تأجير فائض قدرتها الحاسوبية المخصصة للذكاء الاصطناعي، وهو ما أسهم في موجة بيع بالقطاع.
وفي سياق متصل، توقعت شركة «سامسونغ»، إحدى أكبر شركات رقائق الذاكرة في العالم، تحقيق قفزة كبيرة في الأرباح، إلا أن سهمها تراجع، بعدما ارتفع بأكثر من 360 % خلال الاثني عشر شهراً الماضية، في ظل تشكيك المستثمرين في قدرة السهم على مواصلة الصعود بالوتيرة نفسها.
مضيفاً أن هذا الوضع مستمر منذ فترة. وتعمل «نيبيوس» على إنشاء مراكز بيانات تعتمد على وحدات معالجة الرسومات التي تطورها شركة «إنفيديا».
وقال فيلدمان، إن الطلب على القدرات الحاسوبية يفوق بكثير الطاقة المتاحة، مضيفاً أن القطاع يعاني نقصاً في مراكز البيانات، فضلاً عن محدودية العديد من المكونات الأساسية اللازمة لتوسيع البنية التحتية للحوسبة.
وتُعد «سيريبراس سيستمز»، التي أدرجت أسهمها في البورصة خلال العام الجاري، واحدة من مجموعة شركات ناشئة في قطاع أشباه الموصلات تسعى إلى تعزيز حضورها في سوق مراكز البيانات ومنافسة شركة «إنفيديا».
وقال سونغيون بارك، الرئيس التنفيذي للشركة: إن الزخم في الاستثمار ببنية الذكاء الاصطناعي لا يزال كبيراً، معرباً عن اعتقاده بأن قيام «ميتا» و«إكس إيه آي» بتأجير فائض قدراتهما الحاسوبية لا يشير إلى أن شركات التكنولوجيا العملاقة تبالغ في الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
أكدت شركة «لومينتوم»، المتخصصة في حلول الفوتونيات والاتصالات البصرية لمراكز البيانات، أن طاقتها الإنتاجية محجوزة بالكامل خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل الطلب القوي على منتجاتها المستخدمة في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مايكل هيرلستون، إن «لومينتوم» تعمل على توسيع طاقتها الإنتاجية بأقصى سرعة ممكنة لتلبية الطلب المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة.
وارتفع سهم الشركة بنحو 600 % خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مدعوماً بإقبال المستثمرين على الشركات التي توفر حلولاً لمعالجة الاختناقات الرئيسية في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.