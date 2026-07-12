«إيني» تحذّر: أسعار النفط ستخرج من النطاق الحالي خلال العام المقبل

قال كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية، إن سوق النفط العالمي سيخرج من نطاقه ​الذي يتراوح بين 80 و100 دولار تقريباً بحلول الربع الأول من 2027 على أبعد تقدير، ما سيؤدي إلى ارتفاع التضخم وانخفاض الطلب على الطاقة، في حالة استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة ‌«إل سول 24 ​أور»، نشرت ​السبت، إن السحب ⁠من المخزونات ساعد في الحفاظ على أسعار الخام إلى حد كبير ضمن هذا النطاق حتى الآن.

وأضاف أن المخاطر التي تنطوي عليها هذه الاستراتيجية تتزايد لأن الاحتياطيات العالمية محدودة.

وقال إن الحل طويل الأمد هو تعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر الإمداد ​وطرق النقل.

وأشار ديسكالزي إلى أن مخزونات النفط العالمية تنخفض 3.8 ملايين برميل يومياً في المتوسط، وتسارعت وتيرة الانخفاض إلى 4.6 ملايين برميل يومياً في مايو نتيجة الاضطرابات المرتبطة بحرب إيران التي اندلعت في نهاية فبراير.

وأضاف ⁠أن ⁠على الدول التركيز على المنتجين في شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.