المصنعون البريطانيون يتوقعون تراجع الإنتاج

لندن - د ب أ

توقع المصنعون البريطانيون حدوث تراجع حاد آخر في الإنتاج على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة عقب انحسار الطلب، بحسب أحدث مسح للاتجاهات الصناعية أمس.

وفي الربع الأخير من العام انخفض حجم الإنتاج لأدنى مستوى منذ أغسطس 2020، وانخفض الرصيد المقابل إلى سالب 25% من سالب 12% في الربع الذي انتهى في نوفمبر. ويتوقع 13% من المصنعين انخفاض الإنتاج مجدداً في الربع الذي ينتهي في مارس.

وأظهر المسح أن إجمالي دفاتر الطلبات انخفض إلى سالب 40% في الربع الذي انتهى في ديسمبر من سالب 19% في الفترة السابقة عليها.