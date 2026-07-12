عودة التوترات تقفز بأسعار النفط



سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية بأكثر من 4 %، مع تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعد المخاطر الجيوسياسية الذي ينذر بمزيد من الاضطرابات في إمدادات الخام مع تعطل الشحن عبر مضيق هرمز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط، بنهاية تعاملات الجمعة عند التسوية، إلى مستوى 71.41 دولاراً للبرميل بارتفاع 4 %، فيما سجلت العقود الآجلة لخام برنت 76.01 دولاراً للبرميل بارتفاع نسبته 5.4 %.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى «يو.بي.إس»، إن عدم وقوع أي ضربات أمريكية جديدة على إيران ربما يقلص أسعار النفط.