أبل تقاضي «أوبن إيه آي» بتهمة سرقة أسرار تجارية

رفعت شركة «أبل» دعوى قضائية ضد شركة «أوبن إيه آي» بتهمة سرقة أسرار تجارية، حيث قالت إن شركة الذكاء الاصطناعي ورئيس قطاع الأجهزة لديها انخرطا في حملة منسقة لسرقة معلومات تتعلق بمنتجات لم تُطرح بعد في الأسواق.

وقالت الشركة المصنعة لهواتف «أيفون»، في الدعوى المقدمة، إن «أوبن إيه آي» شجعت موظفين في «أبل» على مشاركة معلومات ومكونات ورسومات ومواد أخرى مرتبطة بمنتجات مستقبلية، وذلك ضمن جهودها لتطوير مجموعة أجهزتها الخاصة.

وفي إطار القضية، التي رُفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا، سمّت «أبل» أيضاً تانغ تان، رئيس قطاع الأجهزة في «أوبن إيه آي»، كأحد المدعى عليهم.

وكان تان يشغل سابقاً منصب نائب رئيس تصميم المنتجات في «أبل»، حيث قاد تطوير هواتف «أيفون» وساعات «أبل ووتش» وسماعات «إيربودز» وعدد من المنتجات الأخرى ضمن قسم هندسة الأجهزة.

وتمثل هذه المعركة القانونية تحولاً كبيراً في العلاقة بين الشركتين اللتين عملتا كشريكين مقربين خلال السنوات الماضية. فقد زودت «أوبن إيه آي»، المطورة لروبوت المحادثة «شات جي بي تي»، شركة «أبل» بتقنيات أساسية لمنصة «أبل إنتليجينس» والمساعد الرقمي «سيري». إلا أن التوترات بين الجانبين تصاعدت خلال العام الماضي، لا سيما بعد استعانة «أوبن إيه آي» بالمصمم السابق في «أبل» جوني آيف للمساعدة في تطوير أجهزة جديدة.

كما استقطبت «أوبن إيه آي»، التي تستعد لطرح عام أولي خلال الأشهر المقبلة، عدداً كبيراً من موظفي «أبل». ووفقاً للدعوى، يعمل لديها حالياً أكثر من 400 موظف سابق في أبل.

وقالت «أبل» في الدعوى: على جميع المستويات، بدءاً من أعضاء الفريق التقني وصولاً إلى رئيس قطاع الأجهزة، وبالتنسيق مع شركاء أعمال، دأبت أوبن إيه آي على سرقة الأسرار التجارية والمعلومات السرية الخاصة بأبل«، وأضافت:»وبطبيعة الحال، فإن نشاط أوبن إيه آي الناشئ في مجال الأجهزة يقوم الآن على أسس هشة للغاية، أفسدها اعتمادها غير القانوني على أسرار تجارية جرى الاستيلاء عليها.