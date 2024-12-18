المؤشرات الأمريكية تترقب قرار «الفائدة» الليلة.. و«إنفيديا» يتنفس من جديد

تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية الأربعاء، حيث يتطلع المستثمرون إلى بيان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق الليلة.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2% أو 84 نقطة إلى 43534 نقطة خلال التداولات، بعدما تراجع لتسع جلسات متتالية في أطول سلسلة خسائر منذ عام 1978.

فيما انخفض كل من مؤشري «إس آند بي 500» بنسبة 0.1% إلى 6044 نقطة، و«ناسداك» المركب بنسبة 0.3% إلى 20060 نقطة.

وعاد سهم «إنفيديا» لتحقيق المكاسب مرة أخرى وارتفع بنسبة 3.4% بعدما تراجع أربع جلسات متتالية ودخل في منطقة التصحيح بهبوطه أكثر من 10% منذ أن بلغ ذروته عند 148.88 دولاراً في السابع من نوفمبر.

وقلصت «إنفيديا» الفجوة بينها وبين «مايكروسوفت» من حيث القيمة السوقية، حيث بلغت قيمة الأولى 3.297 تريليونات دولار، والأخيرة 3.332 تريليونات.

ويترقب المتداولون قرار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي المقرر صدوره في وقت لاحق «الليلة»، ومن المتوقع على نطاق واسع خفضها بنحو 25 نقطة مئوية.

فيما تتجه الأنظار نحو المؤتمر الصحافي لرئيس المصرف المركزي «جيروم باول» عقب الاجتماع، بحثاً عن أدلة حول ما قد يحدث في الأشهر المقبلة، فضلاً عن تقرير توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن التضخم والأسعار.