ساكسو بنك: الذهب والفضة يشهدان عمليات جني أرباح مع نهاية العام

يتحول مستثمرو الذهب والفضة نحو موقف دفاعي مع اقتراب نهاية العام، حيث يسعون إلى حماية المكاسب وتأمينها بعد عام شهد أداءً استثنائياً. شهد هذا العام تسجيل الذهب أعلى عوائد سنوية منذ عام 2010، بينما نجحت الفضة في مواكبة الذهب، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 12 عاماً خلال الارتفاع الذي سبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية في أكتوبر، بحسب أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك.

وقال أولي هانسن: يتداول كلا المعدنين حالياً بارتفاع يتجاوز 27% منذ بداية العام، وهو أداء مميز بالنظر إلى قوة الدولار المتزايدة، الذي ارتفع بأكثر من 6% مقابل سلة من العملات الرئيسية، ويتجه لتسجيل أفضل عام له منذ عقد. إضافة إلى ذلك، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية رغم بدء دورة خفض أسعار الفائدة، وسط مخاوف بشأن عدم الاستقرار المالي نتيجة استمرار الحكومات، خاصة في الولايات المتحدة، في الإنفاق بأموال غير متوفرة، ما يؤدي إلى زيادة أعباء الديون.

من الجدير بالذكر وجود علاقة قوية بين اتساع الفارق بين العوائد الأمريكية والأوروبية وضعف اليورو مقابل الدولار. وعلى المدى القصير، قد يستمر التفوق النسبي للعوائد الأمريكية وطلب المستثمرين على الأسهم الأمريكية في الحد من الإمكانات الصعودية للذهب والفضة، نظراً لدفعهما الدولار نحو المزيد من القوة.

رغم بدء دورة خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عام 2024، إلا أن التوقعات بخفض حاد للأسعار تراجعت بسرعة بعد أول خفض تم في سبتمبر، فمن مستوى منخفض متوقع عند 2.75% في ديسمبر 2025، يسعّر سوق العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي الآن أقل من ثلاثة تخفيضات إضافية، بما في ذلك الخفض المتوقع من قِبل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يوم الخميس، ليصل إلى نحو 3.9% بحلول هذا الوقت من العام المقبل.

أسباب أداء المعادن الثمينة المميز رغم الرياح المعاكسة

في ظل هذه التحديات الظاهرة، كيف نجحت المعادن الثمينة في تحقيق هذا الأداء القوي، خاصة في عام شهد أداءً جيداً لأسواق الأسهم (وإن كان مُركزاً في عدد قليل من الشركات الأمريكية العملاقة)؟

قبل عام واحد، حينما نشرنا توقعاتنا لـ«عام المعادن 2024»، توقعنا ارتفاع أسعار الذهب والفضة نتيجة المخاطر المرتبطة بركود أمريكي محتمل وتراجع التضخم، ما يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، دعمت هذه المعادن عروض الملاذ الآمن بعد توترات الشرق الأوسط . علاوة على ذلك، كان من المتوقع استمرار مشتريات البنوك المركزية بهدف التنويع بعيداً عن الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية.

أداء الذهب بعملات مختلفة

ورغم عدم تحقق الركود الأمريكي وتلاشي توقعات خفض أسعار الفائدة، إلا أن معظم التطورات التي دعمت هذه المكاسب القوية من غير المرجح أن تتلاشى قريباً، وستستمر بدورها في دعم أسعار كلا المعدنين خلال عام 2025. وتشمل هذه العوامل ما يلي:

• مشتريات البنوك المركزية للتنويع بعيداً عن الدولار الأمريكي والسندات الحكومية.

• تخفيض أسعار الفائدة، ما يقلل من «تكلفة» الاحتفاظ بالذهب مقارنة بالاستثمار في السندات الحكومية قصيرة الأجل.

• بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة، ما يعوّض التأثير السلبي المحتمل لتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة.

• الطلب على الملاذ الآمن وسط عالم مليء بالانقسامات والنزاعات غير المحلولة في الشرق الأوسط وروسيا - أوكرانيا، إلى جانب مخاطر الحروب التجارية والتعريفات الجمركية التي قد ترفع التضخم في 2025.

• تحول المستثمرين الصينيين نحو الذهب وسط معدلات ادخار قياسية منخفضة ومخاوف بشأن سوق العقارات.

• المخاوف بشأن عدم الاستقرار المالي مع زيادة الديون العالمية، خاصة في الولايات المتحدة مع إطلاق الرئيس المنتخب ترامب لسياساته الجذرية ذات التكلفة العالية.

توقعات أسعار الذهب والفضة لعام 2025

بشكل عام، قد تستمر هذه التطورات في أداء دور مهم خلال عام 2025 وما بعده، ما يوفر للمعادن الثمينة دعماً كافياً للوصول إلى مستويات قياسية جديدة. وبناءً على ذلك، نتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 3,000 دولار العام المقبل، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 10% عن المستويات الحالية، بينما قد تحقق الفضة أداءً أفضل، مدعومة بتقلص المعروض والرياح المواتية من المعادن الصناعية. وبالاعتماد على عودة نسبة الذهب إلى الفضة إلى 75 (أونصة فضة لكل أونصة ذهب) من المستوى الحالي البالغ نحو 85، قد نرى سعر الفضة يستهدف 40 دولاراً، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 25%.

هل سيشهد الذهب والفضة ارتفاعاً قوياً في ديسمبر؟

هذا العنوان كان لمقال كتبته قبل عام بناءً على بيانات أظهرت تسجيل الذهب والفضة ارتفاعات قوية في ديسمبر خلال السنوات الست السابقة، لكن، كما اتضح، تراجعت الفضة، بينما سجل الذهب مكاسب طفيفة بنسبة 1.3% ليغلق عام 2023 عند 2,062 دولاراً. والآن، ومع مرور منتصف ديسمبر، تراجعت فرص التكرار، حيث يواجه هذا الشهر تحديات من قوة الدولار والعوائد، بالإضافة إلى إغراء تقليص المراكز بعد عام قياسي.

الذهب الفوري

سجل الذهب في أوائل نوفمبر تصحيحاً بمقدار 253 دولاراً، وهو الأكبر هذا العام، لكن بالنظر إلى المسار التصاعدي الكبير الذي حققه المعدن في الأشهر السابقة، فقد اكتفى التصحيح بإعادة الأسعار إلى منتصف المسار التصاعدي من يونيو إلى نوفمبر، حيث ظهر الدعم عند منطقة 2,530 دولاراً. ولا تزال المقاومة عند 2,722 دولاراً تعيق تحقيق مزيد من المكاسب نحو المستوى القياسي المسجل في نوفمبر عند 2,790 دولاراً.

الفضة الفورية

أثبت الارتفاع القوي للفضة إلى أعلى مستوى لها منذ 12 عاماً في أكتوبر عدم استدامته، حيث أدى تلاشي الدعم من الذهب والنحاس والدولار إلى خسائر كبيرة للمراكز الشرائية عند مستويات 32.30 دولاراً. وقد تم العثور على الدعم مرتين عند مستوى 29.70 دولاراً، وهو تصحيح بنسبة 61.8% من مسار الصعود بين أغسطس وأكتوبر، مع وجود دعم إضافي أسفل هذا المستوى يتمثل في خط الاتجاه الممتد من قاع فبراير.