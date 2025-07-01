الصين تستأنف استيراد المأكولات البحرية اليابانية

أعادت الصين فتح أسواقها أمام المأكولات البحرية القادمة من اليابان، بعد حظر استمر نحو عامين، على خلفية إطلاق المياه الملوثة إشعاعياً بنسبة طفيفة من محطة فوكوشيما النووية، التي تضررت بسبب موجات المد العاتية «تسونامي».

وجاء في إشعار من وكالة الجمارك، أنه تم رفع الحظر الأحد، مع استئناف الواردات من معظم أنحاء اليابان.

ويذكر أن الحظر، الذي فرضته الصين في أغسطس 2023، كان بمثابة ضربة قوية لقطاع المصائد الياباني. ويشار إلى أن الصين تعد أكبر سوق خارجي للمأكولات البحرية اليابانية، التي تمثل أكثر من خمس صادراتها. وكانت محطة فوكوشيما النووية قد تضررت بشدة بسبب التسونامي الذي أعقب زلزالاً قوياً عام 2011. وما زال يتعين ضخ المياه لتبريد الوقود الملوث إشعاعياً. وسوف يبقي الحظر الصيني على المأكولات البحرية اليابانية من 10 من بين 47 مقاطعة، من بينها فوكوشيما ومقاطعات أخرى قريبة.

وقالت وكالة الجمارك الصينية، إنه سيتعين على مصدري المأكولات البحرية اليابانية، إعادة التقدم من أجل التسجيل في الصين، كما سوف يتعين على جميع الواردات أن تتضمن شهادة صحية، وهي شهادة امتثال لاختبار المواد الإشعاعية وشهادة المنشأ. وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، كازوهيكو أوكي، للصحافيين في طوكيو، أمس، إنه من المتوقع استئناف الشحن إلى الصين تدريجياً. وأضاف أنه لم يتضح مدى سرعة عودة مصدري الاسكالوب وخيار البحر إلى الصين، لأنهم سعوا لدخول أسواق أخرى منذ الحظر. ولكن توقع تعافي مبيعات خيار البحر، وهو طعام يلاقي طلباً في الصين.