الصناعات التحويلية بالصين تسجل نمواً في يونيو

أظهرت بيانات رسمية، أصدرتها الهيئة الصينية للإحصاء، أمس، أن قطاع الصناعات التحويلية واصل تسجيل أداء قوي خلال يونيو، مدفوعاً بعودة المزيد من الصناعات إلى النمو، واستمرار انتعاش إنتاج السلع عالية التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية. وقالت الهيئة في بيان، إن هذا المؤشر ارتفع للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 49.7 خلال يونيو، بعد أن سجل 49.5 في مايو، و49 في أبريل. ووفقاً للمسح الذي شمل 21 صناعة، سجلت 11 منها نمواً خلال يونيو، مقارنة بسبع صناعات في مايو.

وقال تشاو تشينغ خه الإحصائي في الهيئة، إن ارتفاع المؤشرات الرئيسة الثلاثة، يعكس استمرار تحسن المناخ الاقتصادي العام في البلاد.