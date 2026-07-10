24 مليار دولار إيرادات «بيبسيكو» في الربع الثاني والأرباح دون التوقعات

أعلنت «بيبسيكو» نتائجها المالية للربع الثاني، التي جاءت متباينة، إذ عوض الأداء القوي في الأسواق الدولية ضعف أداء قطاعي الأغذية والمشروبات في أمريكا الشمالية.

وبلغت ربحية السهم المعدلة 2.20 دولار، مقابل توقعات عند 2.21 دولار، فيما حققت الشركة 24.18 مليار دولار إيرادات، مقابل توقعات عند 23.95 مليار دولار.

وسجلت بيبسيكو صافي ربح عائداً إلى مساهمي الشركة بلغ 2.98 مليار دولار، أو 2.18 دولار للسهم، مقارنة مع 1.26 مليار دولار، أو 0.92 دولار للسهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وباستبعاد تكاليف إعادة الهيكلة وخسائر انخفاض القيمة وبعض البنود الأخرى، بلغت ربحية السهم 2.20 دولار.

وارتفعت المبيعات الصافية بنسبة 6.4% إلى 24.18 مليار دولار، فيما زادت الإيرادات العضوية، التي تستثني أثر عمليات الاستحواذ والتخارج وتقلبات أسعار صرف العملات، بنسبة 2.4% خلال الربع.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، رامون لاغوارتا، إن نتائج الشركة تأثرت خلال الربع بتباطؤ أداء فئتي الأغذية والمشروبات في الولايات المتحدة، في ظل تشديد المستهلكين إنفاقهم نتيجة تصاعد الضغوط التضخمية.