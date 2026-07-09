بلجيكا ثالث أكبر مركز للشحن الجوي في الاتحاد الأوروبي

أصبحت بلجيكا ثالث أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث حجم الشحن الجوي خلال عام 2025، متقدمة على عدد من الدول الأعضاء الكبرى، وفقاً لأرقام نشرها مكتب الإحصاء البلجيكي «ستاتبل - Statbel» اليوم.

وأوضح المكتب أن أكثر من مليوني طن من البضائع والبريد مرّت عبر المطارات البلجيكية خلال العام الماضي، مسجلة ارتفاعاً بنحو 13 بالمئة مقارنة بعام 2024.

وجاءت بلجيكا في المرتبة الثالثة أوروبياً بعد ألمانيا التي تصدرت الترتيب بـ4.8 ملايين طن، وفرنسا التي جاءت ثانية بـ2.2 مليون طن، وسبقت هولندا التي سجلت 1.4 مليون طن، وإسبانيا بـ1.3 مليون طن، وإيطاليا بـ1.2 مليون طن.

وأشار «ستاتبل» إلى أن هذا الأداء يعزى بشكل رئيس إلى النشاط الكبير في مطار لييج ومركز الشحن الجوي «بروكارجو» في مطار بروكسل.

وفي قطاع نقل المسافرين، سجلت المطارات البلجيكية أيضاً رقماً قياسياً جديداً خلال 2025، مع عبور ما يزيد قليلاً على 36 مليون مسافر، بزيادة بلغت 3.6 بالمئة مقارنة بالعام السابق، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل قبل جائحة كورونا عام 2019 والبالغ 35.5 مليون مسافر.

وبذلك احتلت بلجيكا المرتبة الثانية عشرة بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث حركة المسافرين وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي ككل، تجاوز عدد المسافرين عبر المطارات حاجز المليار مسافر خلال عام 2025، في حين سجلت إسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا أعلى أعداد لحركة النقل الجوي للمسافرين.