«ميتا» تستثمر 9.1 مليارات دولار في أكبر مركز بيانات خارج أمريكا

أعلنت شركة ميتا، المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستجرام، أنها ستستثمر أكثر من 9.1 مليارات دولار أمريكي لبناء أول مركز بيانات للذكاء الاصطناعي لها في كندا، وأكبر مركز من نوعه خارج الولايات المتحدة.

وسيبنى المركز في مقاطعة ستورجن بولاية ألبرتا، وسيعتمد في تشغيله على محطة كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي يجري تطويرها من قبل ائتلاف يضم شركة بيمبينا بايبلاين المحدودة، ومقرها مدينة كالجاري.

ووصف وزير التكنولوجيا والابتكار، نيت جلوبيش، المشروع بأنه «حدث كبير بالنسبة لألبرتا»، مشيرا إلى أن الولاية وضعت إطارا تنظيميا يهدف إلى جذب الاستثمارات في مراكز البيانات.

وتسعى ألبرتا إلى استقطاب مراكز بيانات ضخمة مع تزايد الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. إلا أن النمو السريع لهذا القطاع أثار مخاوف بشأن الكميات الهائلة من الكهرباء والمياه التي تحتاجها هذه المنشآت، فضلا عن الضغوط التي تفرضها على شبكات الكهرباء والمجتمعات المجاورة.

ونظرا إلى أن شبكة الكهرباء في ألبرتا لا تستطيع دعم عدة مراكز بيانات ضخمة للذكاء الاصطناعي في الوقت نفسه، فإن الولاية تعطي الأولوية للمشروعات التي تنشئ أو تؤمّن مصادرها الخاصة لتوليد الكهرباء، وهو ما تخطط ميتا لتنفيذه.

وقالت ميتا إن مركز البيانات سيستخدم نظام تبريد مغلق الدائرة لا يعتمد على سحب المياه من المصادر المحيطة. كما تخطط الشركة لاستثمار 42 مليون دولار أمريكي في البنية التحتية المحلية، بما في ذلك الطرق وشبكات المياه.