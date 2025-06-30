ترامب: سعر الفائدة يجب أن يكون 1% أو أقل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الاثنين" إن سعر الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن يكون واحداً بالمئة أو أقل، مضيفا أن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" جيروم باول وأعضاء المجلس فشلوا في أداء واجباتهم.

وتابع في منشور على موقع "تروث سوشيال" "لو كانوا يؤدون واجبهم على أكمل وجه، لوفرت بلادنا تريليونات الدولارات من تكاليف الفائدة. ينبغي أن ندفع فائدة واحداً بالمئة أو أقل!"

وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين اليوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب راسل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول وحثه على خفض أسعار الفائدة.

وعرضت ليفيت، في مؤتمر صحفي، نسخة من ملاحظات ترامب المكتوبة بخط اليد إلى باول على ورقة تظهر تكاليف الاقتراض التي تفرضها أكثر من 20 دولة. وذكرت أن ترامب يعتقد بأنه يجب خفض أسعار الفائدة إلى نحو واحد بالمئة.