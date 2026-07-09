6 بنوك إماراتية ضمن الأكبر في المنطقة وفق حجم رأس المال

واصل القطاع المصرفي بالإمارات ترسيخ مكانته أحد أقوى القطاعات البنكية في منطقة الشرق الأوسط، مع وجود 17 بنكاً إماراتياً ضمن قائمة المؤسسات المصرفية الإقليمية المشاركة في تصنيف مجلة «ذا بانكر» لأكبر ألف بنك في العالم لعام 2026، فيما جاءت 6 بنوك إماراتية ضمن قائمة أكبر 25 بنكاً في الشرق الأوسط وفقاً لحجم رأس المال من الشق الأول.

وأظهر التصنيف أن بنك الإمارات دبي الوطني جاء في المرتبة الثالثة بين أكبر بنوك الشرق الأوسط، والمرتبة 74 عالمياً، بعدما بلغ رأس المال من الشق الأول لديه 34.8 مليار دولار، ليحافظ على موقعه كأكبر بنك إماراتي مدرج في التصنيف الإقليمي.

وحلّ بنك أبوظبي الأول في المركز الخامس شرق أوسطياً والمرتبة 82 عالمياً، مع وصول رأس المال من الشق الأول إلى 30.5 مليار دولار.

وجاء بنك أبوظبي التجاري في المرتبة التاسعة شرق أوسطياً و166 عالمياً، بعدما بلغ رأس المال من الشق الأول لديه 20.2 مليار دولار، مسجلاً أحد أبرز التحسنات بين البنوك الإماراتية والعالمية في التصنيف.

كما احتل بنك دبي الإسلامي المركز الـ17 في الشرق الأوسط والمرتبة 180 عالمياً، برأس مال من الشق الأول 12 مليار دولا.