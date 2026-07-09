«أوبن إيه آي» تتلقى تمويلاً استعداداً للطرح

وافق «بنك أوف أمريكا» على منح «أوبن إيه آي» خط ائتمان بقيمة 520 مليون دولار، في تحول لافت بموقفه من تمويل شركات الذكاء الاصطناعي، بعدما رفض العام الماضي طلباً مماثلاً بسبب مخاوف تتعلق بارتفاع الإنفاق وضعف الربحية، وفقاً لتقرير لوكالة «بلومبرغ».

وأوضحت مصادر مطلعة للوكالة أن قرار البنك جاء مدفوعاً باستعدادات مُطورة «شات جي بي تي» لطرح عام أولي محتمل.

وأضافت أن «بنك أوف أمريكا» لا يرغب في تفويت فرصة المشاركة في واحد من أكبر الاكتتابات المنتظرة في وول ستريت، وأن التمويل الجديد يرفع إجمالي خطوط الائتمان المتاحة للشركة إلى أكثر من 5 مليارات دولار.

ورتبت «أوبن إيه آي» في أكتوبر 2024 تسهيلاً ائتمانياً بقيمة 4 مليارات دولار بمشاركة 9 بنوك عالمية، قبل زيادته إلى 4.7 مليارات دولار في مارس الماضي، فيما غاب «بنك أوف أمريكا» عن الجولتين بسبب نهجه المحافظ في إدارة المخاطر.