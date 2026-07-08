القضاء الأوروبي يرفض طعن «أبل» ضد قانون الأسواق الرقمية

رفضت المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، الطعون التي تقدمت بها شركة Apple الأمريكية ضد تطبيق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي على نظام التشغيل الخاص بها ومتجر التطبيقات آب ستور، في خطوة تعزز توجه بروكسل نحو تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى.

وقالت المحكمة العامة في لوكسمبورغ إنّها «رفضت جميع الطعون التي تقدمت بها أبل»، مؤكدة استمرار خضوع نظام iOS ومتجر التطبيقات التابع للشركة للقواعد الجديدة التي تهدف إلى الحد من الممارسات الاحتكارية وتعزيز المنافسة في الأسواق الرقمية.

وتعد أبل من أبرز المعارضين لقانون الأسواق الرقمية، حيث انتقدت مراراً القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على طريقة إدارة منظومتها الرقمية، ودعت العام الماضي إلى إلغاء القانون، معتبرة أن بعض متطلباته قد تؤثر في أمن المستخدمين وتجربة الخدمات التي تقدمها.

كما رفضت المحكمة دعوى منفصلة رفعتها الشركة بشأن خدمة iMessage، واعتبرتها «غير مقبولة». وكان الاتحاد الأوروبي قد أجرى تحقيقاً حول إمكانية إخضاع خدمة المراسلة لقواعد قانون الأسواق الرقمية، لكنه قرر في النهاية عدم إدراجها ضمن الخدمات الخاضعة للالتزامات الإضافية.

ويأتي القرار في إطار تنفيذ الاتحاد الأوروبي لقانون الأسواق الرقمية الذي يستهدف ما يصفه بـ«حراس البوابة الرقمية»، وهي الشركات الكبرى التي تتمتع بتأثير واسع على المستخدمين والشركات الأخرى، بهدف فتح المجال أمام مزيد من المنافسة في قطاعات التطبيقات والخدمات الرقمية.