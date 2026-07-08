أسعار النفط ترتفع 5% بعد إعلان ترامب انتهاء وقف النار مع إيران

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من خمسة بالمئة ​اليوم الأربعاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف النار مع إيران.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت زادت 2.40 دولار أو 3.2 بالمئة لتصل إلى 76.56 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.26 دولار أو 3.2 بالمئة ليصل إلى 72.70 دولاراً للبرميل.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إن الهدنة مع إيران انتهت، واصفا طهران بأنها "مريضة"، وذلك بعد أن شنت واشنطن ضربات على الجمهورية الإسلامية، وبعد إعلان إيران استهدافها لقواعد أميركية في الخليج.

وقال ترامب خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في أنقرة، ردا على سؤال عما إذا كانت الهدنة مع إيران قد انتهت "بالنسبة لي، الأمر انتهى"، مضيفا "التعامل معهم مجرد مضيعة للوقت".