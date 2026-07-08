الدولار عند أعلى مستوى في أسبوع و تراجع العملات المشفرة

حافظ الدولار على أعلى مستوياته هذا الأسبوع أمام معظم العملات الأخرى في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم .
وجرى تداول مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، عند 101.18 وهو أعلى مستوى له منذ الثاني
من يوليو .
وصعد الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5681 دولار أمريكي. وارتفع الدولار 0.1 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 162.28 ين.
وانخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1405 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3353 دولار. واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6926 دولار.
وتراجعت عملة بتكوين 0.2 بالمئة إلى 63518.35 دولار، بينما انخفضت إيثر 0.5 بالمئة إلى 1774.45 دولار.