أمريكا تدرس حظر «الأحمر الصناعي» في الأغذية

تدرس هيئة الغذاء والدواء الأمريكية حظر استخدام اللون الأحمر الصناعي المعروف باسم «الأحمر رقم 3 - Red No. 3» في الأطعمة، بسبب ارتباطه بإصابة الحيوانات بسرطان الغدة الدرقية، وتأثيره السلبي على الصحة السلوكية للأطفال.

وقال «جيم جونز» نائب مفوض هيئة الغذاء والدواء لشؤون الأغذية البشرية في تصريح لمجلة «فوربس» الأسبوع الماضي، إنه متفائل بشأن حظر السلطات في غضون الأسابيع القليلة المقبلة استخدام اللون الأحمر الصناعي في الأغذية والأدوية المتداولة بموجب عريضة قدمت بهذا الصدد.

الاسم العلمي للون الأحمر رقم 3 هو «إريثروزين»، ويشتق من البترول، ويستخدم في الأغذية بكميات صغيرة بموجب موافقة من هيئة الغذاء والدواء لكل حالة على حدة.

وظلت إدارة الغذاء والدواء تدرس طلب حظر استخدام الملون الصناعي في الأغذية منذ عام 2022، وكانت كاليفورنيا هي أول ولاية تمنع استخدامه.

وفرضت الولايات المتحدة حظراً على استخدام اللون الأحمر الصناعي في مستحضرات التجميل منذ عقود، بسبب ارتباطه بإصابة الحيوانات بسرطان الغدة الدرقية.

وتعهد «روبرت إف كيندي جونيور» المرشح لمنصب وزير الصحة في إدارة الرئيس المنتخب «دونالد ترامب» باتخاذ إجراءات صارمة ضد استخدام ألوان الطعام الصناعية، لتسببها في السرطان، واضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة لدى الأطفال.