«إمباور» تحصد جائزتين ذهبيتين عالميتين

فازت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، بجائزتين ذهبيتين عالميتين عن فئتي «إجمالي عدد المباني المتعاقد عليها» و«إجمالي المساحة المتعاقد عليها» لخدمات تبريد المناطق خارج أمريكا الشمالية.

وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA2026)، أكبر حدث عالمي متخصص في قطاع تبريد المناطق، والذي استضافته العاصمة الكندية أوتاوا، بمشاركة واسعة من الوفود والخبراء والمتخصصين في القطاع من مختلف أنحاء العالم.

وأكدت الجمعية الدولية لطاقة المناطق أن فوز «إمباور» بالجائزتين جاء عن جدارة واستحقاق، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثانية عشرة التي تحصد فيها المؤسسة هاتين الجائزتين، بعد أن سبق لها الفوز بهما في الأعوام 2005، 2007، 2016، 2017، 2018، 2019، 2021، 2022، 2023، 2024 و2025.

كما حصدت «إمباور» منذ تأسيسها أكثر من 20 جائزة ضمن فئات متعددة للجمعية الدولية لطاقة المناطق، إلى جانب العديد من الجوائز في مؤتمرات ومحافل دولية مرموقة.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور): «يمثل الفوز بهاتين الجائزتين العالميتين للمرة الثانية عشرة محطة جديدة في مسيرة «إمباور» الحافلة بالإنجازات.

ويؤكد المكانة الريادية التي رسختها المؤسسة على الساحة الدولية في قطاع تبريد المناطق. ويعكس هذا التكريم الثقة العالمية بنموذج أعمالنا، وكفاءة عملياتنا، وقدرتنا على تقديم حلول تبريد مستدامة ومبتكرة تلبي أعلى المعايير العالمية، وتواكب النمو العمراني المتسارع الذي تشهده إمارة دبي».