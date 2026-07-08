مايكروسوفت تشطب 4800 وظيفة

قررت شركة التكنولوجيا والبرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت شطب 4800 وظيفة بما يعادل نحو 2.1 % من إجمالي قوة العمل لديها على مستوى العالم، بما في ذلك عدد كبير من الوظائف في قطاع ألعاب الفيديو «إكس بوكس».

وقالت مايكروسوفت، إن خطة شطب الوظائف تشمل تسريح 1600 موظف في قطاع «إكس بوكس»، في إطار خطة إعادة هيكلة قطاع ألعاب الفيديو «إكس بوكس» في ظل المنافسة الضارية، التي يواجهها.وقالت مذكرة من آشا شارما، الرئيس التنفيذي لقطاع «إكس بوكس»، التي تولت منصبها في وقت سابق من العام الحالي: «أعمالنا اليوم ليست في حالة جيدة..

نحن نعمل بهوامش أرباح تقل بما بين 3 و10 مرات عن هوامش المنصات وشركات النشر المماثلة».وقالت شارما، إن الصناعة التي ينافس فيها جهاز الألعاب «إكس بوكس» جهازي بلاي ستيشن من سوني كورب وسويتش من نينتيندو يواجه «أزمة معدات» حادة مع ارتفاع أسعار مكونات أجهزة الألعاب.