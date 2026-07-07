سامسونج تتوقع قفزة 1800% في أرباح الربع الثاني

توقعت ​شركة سامسونج للإلكترونيات ‌قفزة ​في أرباحها التشغيلية بأكثر من 1800% أو 19 ضعفاً في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع ⁠استمرار الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي في دعم أسعار رقائق الذاكرة.

وفي إفصاح تنظيمي، ‌قدرت أكبر شركة مصنعة لرقائق الذاكرة في العالم حجم ‌أرباحها التشغيلية في الفترة من ‌أبريل إلى يونيو بنحو 89.4 ‌تريليون وون (58.44 مليار دولار) متجاوزة ​تقديرات خدمة سمارت ‌إستيميت ​التابعة لمجموعة بورصات ⁠لندن عند 87.3 تريليون وون.

وكانت الأرباح التشغيلية للشركة ​سجلت ⁠4.7 ⁠تريليونات وون في الفترة نفسها من العام الماضي.

وسيمثل هذا الرقم الربع الثالث على التوالي الذي تسجل فيه سامسونج أرباحاً تشغيلية قياسية، كما سيتجاوز إجمالي أرباحها التشغيلية المسجلة خلال عام 2025 بالكامل، والتي بلغت 43.6 تريليون وون.

وقالت الشركة ⁠إن من المرجح أن ترتفع الإيرادات 129% إلى 171 تريليون وون مقارنة بالعام السابق.

ومن المتوقع أن ‌تعلن سامسونج نتائجها التفصيلية، بما في ​ذلك تفصيل أرباح كل قسم من أقسام أعمالها، في وقت لاحق من هذا الشهر.

واستفادت سامسونج، إحدى أكبر شركات تصنيع أشباه الموصلات في العالم، من الطفرة في الطلب على رقائق الذاكرة المتقدمة المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وغيرها من البنى التحتية للحوسبة.

كما تجاوزت هذه التوقعات متوسط تقديرات السوق الذي جمعته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية بنسبة 6.2%.

وأدى الارتفاع الكبير في الأرباح إلى إثارة نقاش في كوريا الجنوبية بشأن كيفية توزيع المكاسب الناتجة عن طفرة أشباه الموصلات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي. وفي وقت سابق من هذا العام، وافق أعضاء نقابة عمال سامسونج على اتفاق للأجور تضمن مكافآت سنوية كبيرة للعاملين في قسم الرقائق الإلكترونية الذي يحقق أرباحاً مرتفعة.

وتعد أرقام سامسونج الفصلية تقديرات أولية، ومن المتوقع أن تعلن الشركة نتائج أرباحها التفصيلية في وقت لاحق من الشهر الجاري.