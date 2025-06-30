صناديق التحوط تسجل ثاني أسرع موجة بيع لأسهم الطاقة في عقد

سرّعت صناديق التحوط وتيرة تخارجها من أسهم شركات الطاقة الأسبوع الماضي، مسجلة ثاني أكبر موجة بيع في القطاع خلال العقد الماضي، مع هبوط أسعار النفط، عقب هدوء التوترات في الشرق الأوسط.

وأظهرت مذكرة صادرة عن «جولدمان ساكس» نقلتها «رويترز»، أن صناديق التحوط بدأت من 23 يونيو بيع أسهم الشركات المرتبطة بقطاع الطاقة في جميع المناطق الرئيسة حول العالم، وخاصة أمريكا الشمالية وأوروبا.

وأضافت المذكرة التي أُرسلت إلى العملاء الجمعة، إن عمليات البيع في هذا القطاع الأسبوع الماضي كانت الأكبر منذ سبتمبر 2024، مسجلة ثاني أسرع وتيرة في السنوات العشر الماضية.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 10 دولارات الأسبوع الماضي عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، فيما شهدت الأسعار تقلبات الجمعة على خلفية تقارير عن زيادة الإمدادات من «أوبك+».