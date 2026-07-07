«إيرباص» تستهدف تسليم 900 طائرة للمرة الأولى في تاريخها

وضعت «إيرباص» هدفاً داخلياً لتسليم أكثر من 900 طائرة هذا العام، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، رغم إبقائها على توقعاتها الرسمية عند 870 طائرة، بحسب مصادر مطلعة لوكالة «رويترز».

وقالت المصادر إن الشركة سلمت 89 طائرة خلال يونيو، ليرتفع إجمالي التسليمات في النصف الأول من العام الجاري إلى 351 طائرة، بزيادة 15 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أقوى أداء للنصف الأول منذ عام 2019.وأضافت أن هذا الارتفاع يعكس تسارع وتيرة تسليم الطائرات المتأخرة إلى الصين، إلى جانب تحسن إمدادات المحركات، ما ساعد الشركة على تقليص تأثير اضطرابات سلاسل التوريد.