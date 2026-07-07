عملة ترامب المشفرة تكبّد المستثمرين 3.8 مليارات دولار

خسر ما يقرب من مليون مستثمر نحو 3.8 مليارات دولار بعد شرائهم عملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشفرة، وفقاً لتقرير صادر عن شركة التحليلات «نانسن».

وأوضح التقرير أن عدد المحافظ الاستثمارية التي سجلت خسائر بلغ 988.9 ألف محفظة بنهاية يونيو، ويمثل هذا نحو ثلثي مشتري العملة.

وتم تداول عملة «ترامب» المشفرة عند 1.69 دولار، أول من أمس الأحد، بانخفاض يقارب 98% مقارنة بأعلى مستوى سجلته عند 75.35 دولاراً عقب إطلاقها مطلع 2025.

وبحسب التقرير، استفاد عدد محدود من المستثمرين الأوائل من الارتفاع السريع لسعر العملة عند إطلاقها، محققين أرباحاً إجمالية تقترب من 4 مليارات دولار، في حين تحمّل غالبية المستثمرين الأفراد الخسائر بعد انهيار السعر.

وفي المقابل، كشف الإفصاح المالي السنوي لترامب أنه حقق 636 مليون دولار من عملته، وهو ما يمثل جانباً كبيراً من أرباحه البالغة نحو 1.4 مليار دولار من أنشطة العملات المشفرة خلال العام الماضي.