التحقيق مع شركة هندية بسبب تسريب بيانات «آيفون 18 برو»

تباشر السلطات الهندية المختصة تحقيقات موسعة بشأن تعرض شركة «تاتا إلكترونيكس»، المورد الرئيس لشركة «أبل» في الهند، لعملية اختراق واسعة للبيانات أدت إلى تسريب وثائق ومعلومات سرية للغاية تتعلق بجوال «آيفون 18 برو» قبل طرحه رسمياً في الأسواق.وشملت البيانات المسربة قوائم حساسة تتضمن أسماء الموردين والمكونات الداخلية للجوال.

بالإضافة إلى صور رقمية لنماذج ومجسمات أولية لطرازي «آيفون 18 برو» و«آيفون 18 برو ماكس»، وفقاً لما نقلته «رويترز».ويشكل الاختراق الأمني تهديداً مباشراً لسياسة السرية الصارمة التي تفرضها شركة «أبل» على سلاسل إمدادها العالمية، حيث تتضمن البيانات المسربة ما لا يقل عن ستة ملفات تكشف بدقة عن الشركات المسؤولة عن تصنيع أجزاء معينة لهذين الطرازين.

وفي محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة، تعاقدت «تاتا» مع مستشار أمني عالمي لإجراء تدقيق جنائي رقمي شامل لشبكاتها، لا سيما بعدما تبين أن الهجوم السيبراني طال أيضاً وثائق وملفات سرية تخص شركات تكنولوجية أخرى مثل «تسلا» و«كوالكوم» و«تي إس إم سي».