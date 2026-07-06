كوريا الجنوبية توسع ساعات تداول العملات الأجنبية على مدار الساعة

قال وزير المالية في كوريا الجنوبية كو يون-تشيول اليوم الاثنين إن سيؤول ستواصل جهودها لتحسين وصول المستثمرين الأجانب إلى السوق المالية للبلاد، مع التوسع في ساعات تداول العملات الأجنبية على مدار الساعة.

وقام الوزير بزيارة غرفة التداول في بنك هانا في وسط سيئول صباح اليوم، حيث قامت البلاد رسميا بتفعيل نظام التداول على مدار 24 ساعة للوون الكوري، وذلك تماشيا مع جهود الحكومة لتعزيز القدرة التنافسية للسوق المالية الكورية.

وستستمر السوق دون انقطاع من الساعة السادسة صباح يوم الاثنين إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت، ولن يغلق إلا في عطلات نهاية الأسبوع واليوم الأول من كل عام.

وقد شكل ذلك توسعا إضافيا عن النظام السابق الذي تم تقديمه في يوليو عام 2024، عندما تم تمديد ساعات التداول من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية صباحا من اليوم التالي، بدلا من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.

وقال كو خلال الزيارة إن تمديد نظام التداول على مدار 24 ساعة يعكس ثقة كوريا الجنوبية في أساسياتها الاقتصادية، بما في ذلك سلامتها الخارجية القوية وفائض الحاسب الجاري القياسي.

وأضاف أن الإجراءات الإصلاحية تعكس الطلب المتزايد للمستثمرين الأجانب على أسواق الصرف الأجنبي ورأس المال لدى البلاد، كما يتضح من إدراج كوريا الجنوبية في مؤشر السندات الحكومية العالمية.

وتابع: إن افتتاح النظام الذي يعمل على مدار الساعة سيكون بمثابة نقطة انطلاق للوون الكوري ليخطو خطوة أخرى إلى الأمام، حيث يمكن للمستثمرين المحليين والأجانب وكذلك شركات التداول، تداول العملات الأجنبية دون التقيد بساعات العمل.

وقال نائب محافظ بنك كوريا المركزي كوون مين-سو إن البنك المركزي سيواصل مراقبة تأثير نظام التداول الجديد على السوق عن كثب.

كما أعرب مسؤول بنك كوريا عن الحاجة إلى مواصلة تنفيذ مختلف الجهود السياسية مع الحكومة لتحقيق التوقعات بأن يساعد هذا التمديد في توسيع نطاق وعمق سوق الصرف الأجنبي.