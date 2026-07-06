الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين

استقر الدولار اليوم ​الاثنين بالقرب من أدنى مستوياته في ‌أسبوعين، ​إذ قلص المستثمرون توقعاتهم برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا العام، في حين ظل الين بالقرب من أدنى مستوى له منذ 40 عاما، مما أبقى ⁠المستثمرين في حالة توتر بشأن الخطوة التالية التي قد تتخذها طوكيو.

وسجل اليورو 1.1435 دولار، وهو مستوى قريب من أعلى ‌مستوى له في أسبوعين، في حين بلغ الجنيه الإسترليني في أحدث معاملاته 1.3351 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، ‌الذي يقيس أداء العملة الأمريكية ‌مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 100.9 في ‌بداية التداول.

واستقر الين ‌عند 161.57 مقابل الدولار الأمريكي، قريبا من أدنى مستوى ​له منذ ‌عام 1986 ​عند 162.84 الذي سجله ⁠الأسبوع الماضي، إذ لا يزال المتعاملون قلقين بشأن احتمال حدوث تدخل بعد أن ​أدى ⁠ارتفاع مفاجئ ⁠في عمليات الشراء إلى صعود العملة لفترة وجيزة يوم الخميس.

سجل الدولار الأمريكي الأسبوع ⁠الماضي أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أبريل، بعد أن أظهر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة تباطؤا حادا في نمو الوظائف خلال شهر يونيو، مما ‌خفف من توقعات السوق برفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة.

وقال ​محللو بنك أو.سي.بي.سي "تظل التوقعات العامة للدولار الأمريكي إيجابية"، محتفظين برأيهم بأن الدولار سيشهد ارتفاعا معتدلا بنسبة 2-3 بالمئة في النصف الثاني من ​عام 2026.