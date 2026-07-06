شركة أمريكية تطوّر حقلين نفطيين في العراق

أبرمت الحكومة العراقية اتفاقاً مع شركة «هاليبرتون» الأمريكية العملاقة لخدمات النفط لإدارة حقلين في جنوب البلاد، في إطار سعي بغداد لزيادة الإنتاج.وقال وزير النفط باسم محمد خضير العبادي إن الاتفاق يأتي في إطار خطط حكومة رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي الرامية إلى زيادة الطاقات الإنتاجية على مستوى النفط والغاز ضمن رؤية مستقبلية للاستثمار في مجال الطاقة.

وأفاد العبادي بأن حقل بن عمر سيشهد زيادة في الإنتاج تصل إلى 150 ألف برميل يومياً خلال السنوات الخمس المقبلة، على أن تتراوح معدلات الزيادة في حقل السندباد بين 80 و100 ألف برميل يومياً.

جاء توقيع العقد مع اقتراب زيارة الزيدي إلى واشنطن، والمرتقبة في وقت لاحق من يوليو، بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويسعى الزيدي، الذي نالت حكومته ثقة البرلمان العراقي في مايو، إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية، في ظل حاجة بغداد إلى زيادة صادراتها النفطية وإنعاش اقتصادها، خصوصاً بعد خسائر الإيرادات نتيجة توقف صادرات النفط خلال حرب الشرق الأوسط.