الصين ترحب بتعزيز العلاقات التجارية مع الشركات الأوروبية

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن بلاده ترحب بتعميق التعاون مع الشركات السويدية والأوروبية، معتبراً أن ذلك سيعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس إدارة شركة «إنفستور»، جاكوب والينبرغ، في ستوكهولم 4 يوليو، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة.

وأضاف وانغ أن عائلة والينبرغ كانت من بين أوائل المجموعات الأوروبية التي دخلت السوق الصينية بعد بدء سياسة الإصلاح والانفتاح في البلاد، مشيراً إلى أن الشركة السويدية قدمت إسهاماً فريداً في العلاقات بين الصين والسويد. وقال الوزير إنه يتطلع إلى أن تواصل عائلة والينبرغ ومجتمع الأعمال السويدي أداء دور إيجابي في دعم تحسين العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن الصين والسويد تعملان على تعزيز الثقة المتبادلة، والتركيز على التعاون، وإعادة العلاقات الثنائية إلى مسار تنموي صحي.