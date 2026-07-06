«أوبر» تضغط على مكابح التوسّع في أوروبا

أوقفت شركة أوبر معظم خططها للتوسع في خدمات توصيل الطعام داخل أوروبا، بعد أشهر قليلة من إعلانها دخول 7 أسواق جديدة، في خطوة تأتي بالتزامن مع استمرار مساعيها للاستحواذ على شركة دليفري هيرو الألمانية.

وبحسب تقرير لـ«فايننشال تايمز»، لم تعد أوبر تعتزم إطلاق خدمات توصيل الطعام في 5 من أصل 7 دول كانت تستهدفها خلال 2026، من بينها النمسا والنرويج واليونان، دون الكشف عن الدولتين الأخريين.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق خططاً للتوسع في النمسا والدنمارك وفنلندا والنرويج والتشيك واليونان ورومانيا، مع توقعات بأن تضيف هذه الخطوة نحو مليار دولار إلى إجمالي الحجوزات خلال السنوات الثلاث المقبلة وفقاً لسي ان ان.

في الوقت نفسه، تواصل أوبر سعيها للاستحواذ على شركة دليفري هيرو، وكانت الشركة الألمانية قد أعلنت في مايو الماضي تلقيها عرضاً من أوبر بقيمة 33 يورو للسهم، أي ما يعادل نحو 37.74 دولاراً.

كما أفادت تقارير بأن أوبر رفعت حصتها في دليفري هيرو إلى نحو 37 % مقارنة بـ25 % سابقاً، بعد شرائها حصة من شركة أسبيكس مانجمنت. وقالت أوبر: قرار وقف التوسع جاء بعد «النجاح الكبير» الذي حققته عمليات الإطلاق في فنلندا والدنمارك، مشيرة إلى أنها تعتزم التركيز على مواصلة الزخم وتحقيق النمو داخل الأسواق التي تعمل بها حالياً.

أفادت مصادر بتاريخ 23 مايو 2026 بأن عدداً من كبار المستثمرين في المجموعة الألمانية قد حددوا سقفاً سعرياً يتجاوز 40 يورو (نحو 46.41 دولاراً) للسهم الواحد شرطاً للموافقة على إتمام الصفقة، في وقتٍ تعيش فيه الشركة الألمانية تحولات إدارية واستراتيجية عميقة.

تأتي هذه التحركات في وقتٍ يدرس فيه مجلس إدارة «دليفري هيرو» خيارات مصيرية تتراوح بين البيع الكامل للمجموعة أو إبرام سلسلة من الصفقات المنفصلة لفصل وتجريد أقسامها الحيوية.