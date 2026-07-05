الإمارات وكينيا ماضيتان في تطوير مستقبل التعاون التكنولوجي والتجاري

نيروبي تجد في الدولة حليفاً استراتيجياً قطع شوطاً طويلاً في بناء بيئات تكنولوجية متكاملة

التقارب بين قطاعي «المدن الذكية» و«التجارة الرقمية» الوجه الأكثر إشراقاً وواعدية في التعاون

أكد موقع «كابيتال نيوز» الكيني أن الإمارات وكينيا ماضيتان في تطوير مستقبل التعاون في مجالي التكنولوجيا والتجارة، وهنا تبرز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين كنموذج رائد يجمع بين الطموحات التشريعية والقدرات الاستثمارية والتكنولوجية.

وذكر الموقع في تقرير أنه في الوقت الذي تخطو فيه كينيا خطوات واثقة نحو ترسيخ مكانتها كقوة رقمية عظمى، تدرك نيروبي أن التشريعات والخطط الوطنية وحدها لا تكفي، بل تتطلب حليفاً استراتيجياً خاض التجربة بنجاح؛ وهو ما وجدته في الإمارات التي قطعت شوطاً طويلاً في بناء بيئات تكنولوجية متكاملة.

وأضاف الموقع: تستند هذه الشراكة إلى أسس متينة من الدعم المتبادل والرؤى المشتركة، وقد تجلى ذلك بوضوح حين أعلنت الحكومة الإماراتية خلال قمة مجموعة الـ 20 العام الماضي عن مبادرة «الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية» بقيمة مليار دولار، والتي تهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا عبر تطوير البنية التحتية الرقمية.

ويعد التقارب بين قطاعي «المدن الذكية» و«التجارة الرقمية» الوجه الأكثر إشراقاً وواعدية في هذا التعاون الثنائي؛ فالإمارات تقدم نموذجاً ملهماً من خلال تجربتها الاستثنائية في بناء «مدينة دبي للإنترنت»، التي حولت مساحات صحراوية إلى مركز تكنولوجي عالمي نابض؛ لتشكل اليوم مخططاً عملياً موثوقاً يمكن لكينيا الاسترشاد به في تطوير مشروعها الطموح «كونزا تكنوبوليس».

وتتلاقى في هذه الشراكة نقاط قوة البلدين بشكل تكاملي فريد؛ فبينما تتمتع كينيا ببيئة ابتكار قوية، وخبرة واسعة في حلول الدفع عبر الهاتف المحمول، ووصول مباشر إلى أسواق شرق أفريقيا، تقدم الإمارات قدرات استثمارية ضخمة، وشبكات تجارة عالمية، وخبرة عميقة في تأسيس البنى التحتية الرقمية.

ومن شأن الاستثمارات الإماراتية في القدرات السحابية وتطوير النماذج اللغوية الكبيرة المدعومة باللغتين العربية والسواحلية أن تفتح آفاقاً غير مسبوقة لنمو التجارة الإلكترونية وقطاع التكنولوجيا المالية عبر الحدود.

وتستهدف هذه الجهود المشتركة إزالة العقبات التي تعرقل حركة التجارة البينية، من خلال توفير آليات دفع مرنة، وهويات رقمية موثوقة، وبنية سحابية آمنة، وخدمات لوجستية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وسوف يفتح هذا التعاون أبواباً جديدة لرواد الأعمال، حيث سيسهل على شركات التكنولوجيا الكينية التوسع في منطقة الخليج، بينما سيتيح للشركات الإماراتية اتخاذ كينيا بوابة رئيسية للعبور إلى عمق الأسواق الأفريقية.

وتعيد كينيا صياغة مفهوم الشراكة؛ فهي لم تعد مجرد مستهلك للتكنولوجيا الأجنبية، بل دولة تتمتع ببنية تحتية وكفاءات وسوق متنامٍ، تسعى لتحقيق «السيادة الرقمية» التي تعني الترابط المدار والمدروس بدلاً من العزلة.

وفي المحصلة، لن تُقاس نجاحات العلاقات الإماراتية - الكينية في فصلها المقبل بما يُشيد على الأرض من مبانٍ ومرافق فحسب، بل بما سيتم ابتكاره في الفضاء الرقمي، لتشكل هذه الشراكة منصة قوية لازدهار اقتصادي مشترك يعيد رسم خريطة التكنولوجيا في العالم.