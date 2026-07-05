«أوبك+» تتجه لإقرار زيادة جديدة في إنتاج النفط اعتباراً من أغسطس

ذكرت مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يوافق تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء منهم روسيا، اليوم الأحد على زيادة جديدة في حصص إنتاج النفط اعتبارا من أغسطس آب.

ومن شأن القرار ضخ المزيد من الإمدادات في السوق العالمية في وقت تتراجع فيه أسعار النفط ⁠مع الاستئناف التدريجي لحركة صادرات النفط عبر مضيق هرمز.

وأفاد مصدر من تحالف أوبك+ بأن المجموعة اتفقت مبدئيا على رفع حصص إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميا في أغسطس، بخلاف زيادات مماثلة جرى إقرارها لشهري يونيو ويوليو. وتجتمع المجموعة في وقت لاحق من اليوم الأحد.

وذكر مصدران آخران أنه ‌من المرجح أن تنتهي المناقشات عبر الإنترنت بإقرار هذه الزيادة.

ورفعت سبع دول رئيسية في التحالف حصص إنتاجها بين أبريل ويوليو بنحو 800 ألف برميل يوميا.